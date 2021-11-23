Погода на Ямале 23 ноября 2021 года: ветер порывами до 12 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 ноября на Ямале облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег и метель. Ветер северный, северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -13, -18 °С, при повышенной облачности до -8 °С, днем -10, -15 °С , местами до -5 °С.

Погода на Ямале на 23 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

В этот день особые приметы связывали с появлением детей. Если на Ераста светило солнце, то про ребенка, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо - и удача, и сила, и ум. К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще непрочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона называли Ледоломом. Говорили также: «Придет Родион - возьмет мужика в полон». Это означало, что преодолеть водные преграды было невозможно ни по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лед должен был появиться уже скоро. «С Ераста жди крепкого наста», - советовали люди.