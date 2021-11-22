В ЯНАО перед судом предстанет руководитель организации за сокрытие денег от налоговой Фото: Татьяна Коркина

В ЯНАО перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере

Следком ЯНАО завершил расследование уголовного дела против руководителя коммерческой организации. По информации следственных органов, с марта 2018 по июнь 2020 года фактический руководитель организации, имеющей задолженность по налогам в сумме 214 млн рублей искусственно создал ситуацию отсутствия денег на расчётном счете организации.

- Обвиняемый, заключил договоры цессии (уступки права требования) между взаимозависимыми и подконтрольными организациями на общую сумму более 178 млн рублей, из которых свыше 110 млн рублей были перечислены в адрес подконтрольных ему фирм, минуя расчетный счет возглавляемой организации - сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.

Уголовное дело направлено в суд.