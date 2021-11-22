В больницах двух городов ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт» Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

В больницах двух городов ЯНАО закончилась вакцина «Спутник Лайт» это касается Муравленко и Лабытнанги. По информации Муравленковской городской больницы в соцсетях, в городе отсутствует однокомпонентный препарат.

- В настоящее время однокомпонентная вакцина „Спутник Лайт“ для вакцинации от COVID-19 временно закончилась. На сегодняшний день жителям города для вакцинации и ревакцинации доступны несколько вакцин отечественного производства: „Гам-Ковид-Вак“, „КовиВак“ и „ЭпивакКорона“ - говорится в сообщении ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская больницы", опубликованном в «ВКонтакте».

Вакцина «Спутник Лайт» закончилась и в Лабытнанги, где жителям предлагают привиться другими препаратами. По официальной информации, перебоев с препаратами там нет, ситуация находится под полным контролем.

В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что процедуру ревакцинации прошли 60% населения, вакцинированного полгода назад.

- Дефицита вакцин в округе не наблюдается. Поставки регулируются Минздравом России и осуществляются на регулярной основе. В ближайшие два дня будет новая поставка, вакцина будет сразу распределена по муниципалитетам, в округе холодовая цепочка очень хорошо отработана. Вакцинация однократным препаратом „Спутник Лайт“ соответственно будет продолжена, - сообщили в Департаменте здравоохранения ЯНАО.