Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 ноября 2021 года: умерли 3 человека Фото: Татьяна Коркина

За весь период пандемии от коронавируса на Ямале умер 831 человек. За минувши сутки от ковида скончались 3 человека. Кроме того, в округе растет число заболевших коронавирусом и за день выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 730 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 109 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находится на ИВЛ.

За сутки в России выявлен 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах, умер 1 241 человек. За сутки в России полностью выздоровели 28 713 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 265 336 летальных исходов, выздоровели 8 053 643 человека.