На Ямале прокуратура требует уволить директора интерната, откуда бесследно пропал подросток Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Тазовского района организовала проверку в МКОУ «Антипаютинская школа-интернат», из которой ушел ребенок.

Сотрудники учреждения упустили из вида ребенка, который в вечернее время 1 ноября 2021 года самовольно покинул спальный корпус интерната. Прокуратура считает, что это произошло из-за отсутствия контроля со стороны ответственных работников. До настоящего времени место нахождение несовершеннолетнего так и не установлено.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения в деятельности образовательной организации и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тазовского района, самоустранившихся от должного контроля за поведением несовершеннолетнего, состоящего на профилактических учетах, соблюдением его прав и законных интересов - прокомментировали в Прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мало того, что работниками интернета не соблюден порядок отпуска детей из интерната, так еще и работники учреждения поздно сообщили о исчезновении ребенка в полицию. Органами местного самоуправления Тазовского района ненадлежащим образом реализовывались полномочия по контролю за выходом на лед в осенне-зимний период 2021 года.

Прокурор направил в адрес главы администрации района представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура поставила вопроса о служебном несоответствии директора интерната.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.