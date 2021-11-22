Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 ноября 2021 года: заразились 140 человек Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 140 человека. С начала пандемии количество заболевших достигло 57 370 человек.

Из общего числа болеющих 730 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 109 из них - в тяжелом состоянии, 24 - находится на ИВЛ, 3 человека скончались. В итоге общее число умерших от коронавируса в округе составляет 831 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 166. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 133 заражения COVID-19, за весь период - 49 204. Выздоровели с начала пандемии - 52 057 человек.

За последние сутки в России выявлено 35 681 новый случай коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 366 839 случаев. За весь период выписано по выздоровлению 8 053 643 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.