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Спорт22 ноября 2021 10:57

Муравленковцы привезли золото и серебро с региональных соревнований по лыжным гонкам

Состязания прошли в Ноябрьске
Виктория Терина
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Фото: Администрации города Муравленко

Фото: Администрации города Муравленко

Муравленковцы привезли золото и серебро с региональных соревнований по лыжным гонкам.

Состязания прошли в Ноябрьске, в них участвовали около 250 лыжников из 10 муниципалитетов ЯНАО. На дистанции в 5 км муравленковец Данил Евдакимов занял первое место в гонке свободным стилем и стал серебряным призёром в классике, уступив победителю всего 2 секунды.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Тарко-Сале заслужил серебро на Первенстве мира по пауэрлифтингу. Со следующего года он начнет выступать в чемпионате.

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