Фото: Администрации города Муравленко

Муравленковцы привезли золото и серебро с региональных соревнований по лыжным гонкам.

Состязания прошли в Ноябрьске, в них участвовали около 250 лыжников из 10 муниципалитетов ЯНАО. На дистанции в 5 км муравленковец Данил Евдакимов занял первое место в гонке свободным стилем и стал серебряным призёром в классике, уступив победителю всего 2 секунды.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Тарко-Сале заслужил серебро на Первенстве мира по пауэрлифтингу. Со следующего года он начнет выступать в чемпионате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный спортсмен по грэпплингу Шамиль Магомедов провел мастер-класс для юных надымчан.

Посетили занятия более ста человек (подробнее)