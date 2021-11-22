На Ямале завершился конкурс среди школьных столовых Фото: администрации Надымского района

На Ямале завершился конкурс среди школьных столовых. Региональная комиссия оценивала качество организации горячего питания детей, эстетическое и техническое оснащение столовых и пищеблоков, профессионализм участников.

По итогам конкурса, в номинации «Лучшая столовая городской школы», по мнению конкурсного жюри, стала столовая надымской гимназии. Призером в номинации «Лучшая столовая сельской школы» названа школа поселка Правохеттинского.

Гимназия Надыма готовится представить Ямал на Всероссийском конкурсе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ноябрьске определили лучшую школьную столовую.

Для жюри конкурсанты подготовили визитные карточки.