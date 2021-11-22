В Надымском районе продолжается прививочная кампания против коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Надымском районе продолжается прививочная кампания против коронавируса, темпы вакцинации не снижаются. Об этом говорилось на очередном заседании оперативного штаба.

По словам главврача Надымской ЦРБ Натальи Калиберда, первый компонент вакцина уже получили 31 993 человек, полный курс вакцинации прошли 29 632 человека. На прошедшем заседании оперштаба обсудили проведение профилактических рейдов по соблюдению масочного режима, социальной дистанции, наличию QR-кода. Так, в Надымском районе за прошлую неделю рейдовые мероприятия проведены на 23 объектах общепита, 56 объектах бытового обслуживания, 97 объектах мелкорозничной торговли. За неделю 1 материал направлен в надзорные органы, составлены 2 протокола об административном правонарушении.

Кроме того, главный врач районной больницы обратилась к людям старше 60 лет и напомнила о необходимости прививки против ковида, поскольку именно эта возрастная категория очень тяжело переносит коронавирусную инфекцию.