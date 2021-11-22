Муравленковские театралы с триумфом выступили на фестивале «Ямальская рампа» Фото: группа Администрации города Муравленко в соцсети

Муравленковские артисты с триумфом выступили на фестивале «Ямальская рампа». Фестиваль любительского творчества «Ямальская рампа» проходил в Ноябрьске . В этом году в отборочном этапе участвовало 19 театральных коллективов.

Особенно отличился театральный коллектив детской школы искусств «Ступеньки», под руководством Натальи Петровой. Театралы ДШИ стали лауреатами первой степени в категории «Детские коллективы», а театральная студия «Луч» во главе с режиссером Юлией Незлученко стала абсолютным победителем в категории «Молодёжные и взрослые театральные коллективы».

Напомним, мы писали ранее о том, что ноябрьский коллектив «Огни Сибири» получил диплом I степени На Всероссийском фестивале.