В Муравленко мужчина избил собутыльника, забрал у него два телефона и сбежал Фото: Татьяна Коркина

В полицию Муравленко обратился местный житель с заявлением о грабеже. Полицейские выяснили, что во время алкогольного застолья ранее судимый 42-летний мужчина избил товарища, после чего забрал у него два сотовых телефона и сбежал.

Потерпевший лишился 7 тысяч рублей за телефоны и пострадал физически. В итоге против дебошира следственным отделением ОМВД России по Муравленко возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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