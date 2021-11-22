В Муравленко мужчина избил собутыльника, забрал у него два телефона и сбежал
Фото: Татьяна Коркина
В полицию Муравленко обратился местный житель с заявлением о грабеже. Полицейские выяснили, что во время алкогольного застолья ранее судимый 42-летний мужчина избил товарища, после чего забрал у него два сотовых телефона и сбежал.
Потерпевший лишился 7 тысяч рублей за телефоны и пострадал физически. В итоге против дебошира следственным отделением ОМВД России по Муравленко возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.
Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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