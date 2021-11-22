В Пуровском районе подрядчик оштрафован на 10 млн рублей за срыв муниципального контракта Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Пуровского района проверила одну из организаций на соблюдение закона о контрактной системе в сфере закупок при реализации национальных проектов.

Во время проверки выяснилось, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» между МКУ «Управление городского хозяйства» и ООО «Карт» заключен муниципальный контракт на комплекс работ по устройству общественного пространства «Парк у озера Окуневое в Тарко-Сале». По контракту на 40 миллионов рублей работы должны были завершится до 15 сентября 2021 года. Но подрядчик нарушил срок и не выполнил вовремя все условия контракта.

Прокурор района в отношении коммерческой организации и ее директора возбудил дела об административных правонарушениях и в результате их рассмотрения виновным назначены штрафы на сумму 10 миллионов рублей.

Полное выполнение условий контракта контролируется прокуратурой.