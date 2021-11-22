На трассе в ЯНАО иномарка вылетела на втречку и врезалась в грузовик Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

За выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.

Одно из происшествий случилось на 604 километре автодороги Сургут-Салехард. Водитель «Киа», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в грузовик «Маз». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Киа» получили травмы, их увезли в больницу.

Ещё одна авария произошла у дома по улице Южная Магистраль, в Новом Уренгое, водитель автомобиля «Нива», не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в препятствие. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Отметим, что с начала года на ямальских дорогах в 4 348 зарегистрированных ДТП погибли 26 человек и 279 получили травмы, в их числе 27 детей. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.