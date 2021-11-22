Погода на Ямале 22 ноября 2021 года: снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

В понедельник, 22 ноября, на Ямале облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -10, -15 °С при прояснении до -22 °С, днем -6, -11 °С, местами до -16 °С.

На Руси говорили, что «с Матрёны зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.