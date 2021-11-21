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Общество21 ноября 2021 18:02

В Лыбытнанги зажглись огни

Мария Толстихина
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Фото: Администрация города Лабытнанги

Фото: Администрация города Лабытнанги

Фото: СОЦСЕТИ

В Лабытнанги приступили к установке новогодних елей. Об этом 20 ноября утром написала глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в ЯНАО дополнительно закупят новогодние украшения для улиц. Чтобы приближение любимого всеми праздника ощущалось везде, власти постараются украсить самые разные территории городского округа.

Огни на большой шатровой ели зажглись в Семи лиственницах уже вечером 20 ноября, об этом проинформировали в группе городской администрации «ВКонтакте» и пожелали ямальцам приятных прогулок.