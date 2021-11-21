В Лыбытнанги зажглись огни

Фото: Администрация города Лабытнанги Фото: СОЦСЕТИ

В Лабытнанги приступили к установке новогодних елей. Об этом 20 ноября утром написала глава города Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в ЯНАО дополнительно закупят новогодние украшения для улиц. Чтобы приближение любимого всеми праздника ощущалось везде, власти постараются украсить самые разные территории городского округа.

Огни на большой шатровой ели зажглись в Семи лиственницах уже вечером 20 ноября, об этом проинформировали в группе городской администрации «ВКонтакте» и пожелали ямальцам приятных прогулок.