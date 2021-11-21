Не подкармливать бродячих псов призывают чиновники жителей Надымского района

Животные становятся угрозой для людей Фото: Мария Толстихина

Власти Надымского района обратились к местным жителям с просьбой не давать еду бездомным собакам. Пост об этом они опубликовали в местных социальных сетях.

- Администрация Надымского района убедительно просит воздержаться от прикармливания безнадзорных животных, а также от контакта с ними. Данные действия могут повлечь опасность для жизни и здоровья граждан,- говорится в сообщении.

В администрации власти отметили, что животные при наличии постоянного источника пищи сбиваются в стаи и становятся угрозой для людей. Так, собаки могут проявлять агрессию или же быть переносчиками опасных заболеваний.