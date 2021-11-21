Коронавирус на Ямале, последние новости на 21 ноября 2021 года: скончались два человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 ноября 2021 года Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) подтвердили 141 случай коронавирусной инфекции, еще два пациента скончались.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии диагноз подтвердился у 57 230 человек, из них 52 тыс. — выздоровели, 828 — скончались.

За последние сутки в России выявлено 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека.