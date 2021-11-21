Погода на Ямале 21 ноября 2021 года: пойдет небольшой снег

В округе облачно с прояснениями Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 21 ноября в округе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, а в отдельных районах даже метель. Ветер Юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы будут до 15 м/с. Температура ночью будет в диапазоне -13…-18 градусов, при прояснении -23…-28 градусов. Днем -7…-12 градусов, местами -15…-20 градусов.

21 ноября большой церковный праздник - Михайлов День, Михаил или День Михаила-архангела. В народе праздник Михайлов день 2021 называют Михайловские Оттепели и Михайловские грязи. По церковному календарю 21 ноября праздник Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В Михайлов день верующие посещают праздничное богослужение в храмах. Читают молитвы Архангелу Михаилу и просят у него защиты от темных сил, сглаза и порчи, а также исполнения желаний! Святой Михаил – один из высших Ангелов. В православии его называют Архистратиг Михаил, что значит «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».