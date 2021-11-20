Коронавирус на Ямале, последние новости на 20 ноября 2021 года: заразились 142 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 142 человека. С начала пандемии количество заболевших достигло 57 089 человек.

Из общего числа болеющих 737 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 97 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ, 4 человека скончались. В итоге общее число умерших от коронавируса в округе составляет 826 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 139. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 130 заражений COVID-19, за весь период - 48 950. Выздоровели с начала пандемии - 51 951 человек.

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 7 992 426 человек.