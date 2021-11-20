Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 ноября 2021 10:25

В Шурышкарском районе отремонтировали детский сад

В группах заменено естественное оформление и обновлено игровое оборудование
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Детский сад «Аленушка» заиграл новыми красками Фото: Администрация Шурышкарского района

Детский сад «Аленушка» заиграл новыми красками Фото: Администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе детский сад «Аленушка» заиграл новыми красками и распахнул свои двери после ремонта. В первый день обновленный детсад посетило 56 юных жителей районного центра, всего воспитанников - 153.

В детском саду проведен текущий и капитальный ремонт, обновлен фасад здания, в группах заменено естественное оформление и обновлено игровое оборудование, установлены декоративно-развивающие панели «Городская среда», преображена и пополнена зона развития креативного мышления, расширен кабинет логопеда, оборудована коворкинг-зона.

- На территории детского сада заменено металлическое ограждение, устроена остановочная площадка для автомобилей, а также оборудованы новые пешеходные дорожки и спортивная площадка с мягким покрытием - сообщили в администрации района.