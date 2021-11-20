В Салехарде учитель начальных классов получила звание «Заслуженный учитель РФ» Фото: Администрация Салехарда

Учитель начальных классов третьей школы Начия Гизатулина удостоена государственной награды РФ за большой вклад в развитие образования и многолетнюю добросовестную работу, она получила почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

С заслуженной наградой учителя поздравил глава Салехарда Алексей Титовский и пожелал ей удачи, благодарных учеников и новых вершин.

Отметим, что Начия Гизатулина посвятила 40 лет своей трудовой жизни воспитанию подрастающего поколения салехардцев в стенах родной третьей школы. У нее уже есть награды «За вклад в развитие образования России». Сейчас женщина является почётным работником общего образования России, ветераном труда и Ямала.