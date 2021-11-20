В Ноябрьске пройдут публичные слушания Фото: Администрация города Ноябрьска

В Ноябрьске в электронном формате пройдут публичные слушания, которые касаются обсуждения проекта решения Городской Думы «О бюджете муниципального образования город Ноябрьск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Публичные слушания состоятся 26 ноября с 08:30 до 17:00 на официальном сайте администрации города с помощью электронного обсуждения и голосования. Ознакомиться с проектом можно в подразделе «Заочное обсуждение проектов решений Городской Думы» раздела «Экономика и Финансы».

Участники публичных слушаний могут изложить на сайте предложения, замечания, вопросы в форме обратной связи до 24 ноября 2021 года включительно. Участвовать могут все совершеннолетние жители города, постоянно проживающие в Ноябрьске.