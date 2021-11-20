В Губкинском на один день главой города стала ученица 11-го класса

Фото: Администрация города Губкинского

В Губкинском сменили главу города, теперь главой стала Ева Кучина, ученица 11-го класса школы №7. Правда, всего на один день - "День дублёра", который ежегодно проходит в Губкинском.

На этот раз 9 дублёров от 16 до 35 лет - школьники, студенты колледжа и молодые педагоги - заняли места начальников управлений соцблока администрации и руководителей городских учреждений. Так, у Андрея Гаранина дублёр был впервые, после утренней планёрки все руководители отправились на свои рабочие места, а глава города - на выездное совещание.

Ева Александровна проверила, как идёт переоборудование контейнерных площадок, насколько хорошо чистятся детские площадки и как продвигается строительство ледового городка, и даже дала поручение подрядчику:

- Вы не забудьте сами проверить горки, прокатиться на них - у нас должны быть самые скользкие горки на Ямале, чтобы скорость была ух - сказала юная глава города.

Кстати, Андрей Гаранин своим дублёром очень доволен.

- Она очень серьёзно подготовилась, показала тетрадку, где у нее было целое досье с фамилиями руководителей и вопросами к ним. Наши руководители даже немного терялись! - рассказал Андрей Гаранин.