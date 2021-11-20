Погода на Ямале на 20 ноября: снег и мороз Фото: Юлия Кучеренко

В субботу, 20 ноября, по прогнозам метеорологов, в Ямало-Ненецком округе будет облачно с прояснениями, местами снег. Ветер северный, северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -30, -35 °С, по западу -21, -26 °С, днем -12, -17 °С, местами -21, -26 °С.

В Салехарде снег, температура воздуха ночью -10, -12 °С, днем -15 °С. Ветер юго-восточный от 3 до 7 м/с.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись - зимние дороги открылись», - говорили люди. В это же время начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», - шутили по этому поводу.