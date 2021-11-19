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Общество19 ноября 2021 12:48

Жители Нового Уренгоя могут предложить свою концепцию оформления новогодней ярмарки

Варианты необходимо направлять в аккаунт департамента экономики в Instagram
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжают готовиться к предстоящим праздникам. Для этого на городской площади появится ярмарочная зона - будет установлено девять стационарных домиков в едином стиле. По словам замглавы администрации Ивана Нефидова, концепция ярмарочной зоны пока в разработке. При этом горожане могут предложить свои идеи в аккаунте департамента экономики в Instagram.

- Идет работа с предпринимателями, которые хотят арендовать павильоны. Строения отапливаемые, их площадь - шесть квадратных метров. Если желающих окажется много, места будут предоставляться на конкурсной основе, - добавил чиновник.

В новогодние праздники на площади предполагается организовать торговлю выпечкой, сувенирами, горячим чаем и безалкогольным глинтвейном. Также здесь может появиться пункт проката ледянок.