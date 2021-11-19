Жители Лабытнанги недовольны отсутствием освещения на городских улицах

Фото: администрация Лабытнанги

Жители Лабытнанги наперебой возмущаются отсутствием света на городских улицах. Привлечь внимание властей к этой проблеме решил один из горожан, опубликовав пост в соцсети.

- Когда уже сделают освещение по улице Гагарина? Сколько времени уже прошло, а работы так и не начались! Дети ходят утром и вечером со школы в потемках! Их даже не видно на тротуаре, если надо перейти дорогу! Еще и собаки носятся! - написал разгневанный горожанин.

Когда сообщение увидели другие пользователи, они начали оставлять под ним комментарии, рассказывая, где еще имеются проблемы с электричеством. Оказалось, что свет отсутствует на улицах Первомайская и по пути на переправу.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, по улице Гагарина на двух дорожных участках ведется монтаж новых линий освещения. К концу месяца работы должны быть завершены. Что касается дороги на переправу, то это трасса регионального значения. По информации департамента транспорта, сейчас там ведутся приемо-сдаточные работы. Ориентировочно, освещение включат в декабре.