На Ямале пройдет всероссийский фестиваль NAUKА 0+

Фото: www.festivalnauki.ru

Ямал примет всероссийский фестиваль NAUKA 0+. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, он пройдет с 8 по 21 декабря в Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Салехарде и Лабытнанги, а также в селах Аксарка и Яр-Сале.

Программа фестиваля состоит из развлекательно-практического и лекционного модулей. На площадках развернутся презентации, выставки, кинопоказы, лаборатории, мастерские, викторины, игры и головоломки. Также посетители смогут принять участие в интеллектуальной игре «Эйнштейн Пати» на тему «Ямал научный: прошлое и настоящее».

А для искушенных гостей фестиваля пройдут научно-популярные лекции в области физики, химии, биологии, психологии и других наук. Проведут их приглашенные эксперты и лекторы федерального и регионального научных сообществ.

С подробной программой Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ можно ознакомится на сайте.