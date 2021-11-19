Ноябрянин лишился крупной суммы, купив снегоуборочную технику у мошенника Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, потерпевший нашел в Интернете объявление о продаже снегоуборочной техники, которую захотел приобрести, но сделка обернулась потерей денег.

- Связавшись с предполагаемым продавцом и обговорив детали сделки, мужчина перевел на номер банковской карты 37 тысяч рублей. В дальнейшем, с целью уточнения срока доставки, он неоднократно пытался связаться с продавцом, но его телефон не отвечал ,- добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».