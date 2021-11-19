В Муравленко продолжается строительство многоквартирного дома по ул. Нефтяников

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко на ул. Нефтяников идет строительство 16-квартирного жилого дома. Как рассказали в городской администрации, рабочие уже завершили кладку второго этажа и приступили к монтажу кровли. А внутри здания возводят межкомнатные перегородки и ведут электромонтажные работы.

Пока строящийся дом прогревается тепловыми пушками. Как только рабочие закончат монтаж систем и приборов отопления, новостройку подключат к центральной теплосистеме.

Ввод в эксплуатацию дома запланирован на середину 2022 года.

Также напоминаем, что в Муравленко продолжается строительство школы и детского сада, расположенных в мкр. Молодежный. А еще в городе возводится здание ЗАГСа. Его фасад, выполненный в стиле русской усадьбы, будет иметь пастельный оттенок.