В Салехарде сотрудники Центра изучения Арктики исследуют участок дороги, ведущей к полигону ТБО

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде сотрудники Центра изучения Арктики исследуют стометровый участок дороги, ведущей к полигону строящегося ТБО. Это часть трассы сделана экспериментально, по просьбе самих ученых. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

- Покрытие представляет собой конструкцию из цементогрунта со стабилизирующей добавкой, уменьшающей водопоглощение материала. Тем самым увеличивается его износостойкость и долговечность. Вместо щебня ученые использовали местный грунт. В перспективе будут построены конструкции с теплоизолирующими материалами, - сообщил градоначальник.

Ученым предстоит оценить эффективность применения таких конструкций в суровых условиях Крайнего Севера. А именно, будет ли подушка защищать от воздействия влаги, от перепадов температур, предотвращать оттаивание мерзлоты и износостойкость асфальтового покрытия.

- По участку, в основном, проходят большегрузные автомобили, эксплуатация экстремальная. Положительные результаты исследования могут изменить подход к строительству дорог в северных регионах, - добавил Алексей Титовский.