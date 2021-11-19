Жители Ноябрьска могут бесплатно освоить семь профессий

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске открылась «Школа самозанятых». Сегодня в ней обучаются 75 человек по семи компетенциям: парикмахер, визажист, фотограф, портной, швея, таргетолог и лешмейкер. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, занятия для учеников абсолютно бесплатные.

- Обучение проводят мастера своего дела, работающие по специальностям на протяжении многих лет. В течение двух месяцев ноябряне не только освоят новые компетенции, но и узнают, как правильно выстроить бизнес-процессы, начиная с оформления идеи и заканчивая продажей услуг. В конце обучения они получат сертификаты, - добавили в мэрии.

Отметим, такая форма организации работы (самозанятый) действует на Ямале с января 2020 года. За это время Ноябрьске появилось более 2 тысяч самозанятых горожан.