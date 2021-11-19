В Шурышкарском район 12-летняя девочка получила серьезную травму, катаясь на горке

Фото: СУ СКР по ЯНАО

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на игровой площадке в селе Азовы Шурышкарского района. По сообщению регионального следкома, 17 ноября 12-летняя девочка получила травму, катаясь на деревянной горке. Сейчас она находится в Салехардской окружной больнице, где получает необходимую помощь.

- Проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации МО Азовское, ответственных за проведение своевременного ремонта и обслуживание горки, - добавили в ведомстве.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).