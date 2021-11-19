В Тазовском районе убрали свалку, занимавшую два гектара Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок в сале Находка. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомств, их общая площадь составляла два гектара.

- В связи с этим прокурор направил в суд иск к органу местного самоуправления, в обязанности которого входит решение данной проблемы. В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, - добавили в прокуратуре.

На данный момент администрация уже провела очистку загрязненных участков.

Напоминаем, что недавно в муниципалитете убрали свалку из оленьих шкур, находившуюся на территории райцентра. Ее ликвидации также добилась прокуратура.