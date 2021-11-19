Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 6:07

В Тазовском районе убрали свалку, занимавшую два гектара

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
В Тазовском районе убрали свалку, занимавшую два гектара

В Тазовском районе убрали свалку, занимавшую два гектара

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок в сале Находка. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомств, их общая площадь составляла два гектара.

- В связи с этим прокурор направил в суд иск к органу местного самоуправления, в обязанности которого входит решение данной проблемы. В итоге суд полностью удовлетворил требования гособвинителя, - добавили в прокуратуре.

На данный момент администрация уже провела очистку загрязненных участков.

Напоминаем, что недавно в муниципалитете убрали свалку из оленьих шкур, находившуюся на территории райцентра. Ее ликвидации также добилась прокуратура.