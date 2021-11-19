На Ямале сотрудники департамента внешних связей предоставили налоговой ложные сведения о доходах Фото: Ольга Крыльцова

Ямальская прокуратура уличила сотрудников регионального департамента внешних связей в предоставлении неверных сведений о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

- Установлено, что некоторые госслужащие не указали в справках о доходах сведения о банковских счетах и имуществе (транспортные средства, земельные участки). Это привело к расхождению размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и иным несоответствиям, - отметили в прокуратуре.

В связи с этим руководителю департамента было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, при этом шесть виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.