Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 5:42

На Ямале сотрудники департамента внешних связей предоставили налоговой ложные сведения о доходах

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
На Ямале сотрудники департамента внешних связей предоставили налоговой ложные сведения о доходах

На Ямале сотрудники департамента внешних связей предоставили налоговой ложные сведения о доходах

Фото: Ольга Крыльцова

Ямальская прокуратура уличила сотрудников регионального департамента внешних связей в предоставлении неверных сведений о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

- Установлено, что некоторые госслужащие не указали в справках о доходах сведения о банковских счетах и имуществе (транспортные средства, земельные участки). Это привело к расхождению размера задекларированного дохода с данными налоговой службы и иным несоответствиям, - отметили в прокуратуре.

В связи с этим руководителю департамента было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, при этом шесть виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.