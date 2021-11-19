Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Тарко-Салинской ЦРБ приняли на работу врачей онколога и эндокринолога. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, новые специалисты прибыли на Север по программе «Врачи, нужные Ямалу».

Так, Сергей Родионов - доктор с 35-летним стажем. Последние несколько лет он трудился онкологом и руководил отделением амбулаторной химиотерапии в городской клинической больнице Перми. Сейчас медик ежедневно ведет прием больных в городской поликлинике, в перспективе он планирует совмещать эту деятельность с работой в стационаре.

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ирина Хучашева работает эндокринологом уже более 10 лет. После окончания медакадемии она трудилась в Башкирии и Тюмени, а недавно вернулась на родной Ямал, где прошло ее детство. Отметим, что специалист состоит в ассоциации врачей Тюменской области по своему профилю и ведет медицинский блог в Instagram.