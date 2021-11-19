Фото: администрация Пуровского района

Юных пуровчан начнут обучать графическому дизайну. Для этого в детских школах искусств Тарко-Сале и Уренгоя в следующем году откроются новые отделения. Как рассказали в пресс-службе Пуровского района, это стало возможным благодаря региональному проекту «Искусство - детям Ямала».

- Губернатор объявил 2021 год на Ямале Годом талантов. По поручению Дмитрия Артюхова в школах искусств разработаны новые образовательные программы. Кроме того, для повышения качества образования в сфере культуры в ДШИ обновляют музыкальный фонд, - добавили в мэрии.

Отметим, что за два года в рамках нацпроекта «Культура» в учреждениях Пуровского района появились 83 музыкальных инструмента. Аккордеоны, баяны, пианино, скрипки, барабаны, саксофоны и другие духовые поступили в школы Ханымея, Пуровска, Пурпе и Уренгоя.