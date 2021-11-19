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Общество19 ноября 2021 3:34

Библиотечная система Муравленко заняла первое место во всероссийском конкурсе

Награждение прошло в Москве
Марина Прохорова
Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Библиотечная система Муравленко заняла первое место во всероссийском конкурсе «Библиотеки. Продвижение». Об этом рассказала глава города Елена Молдован.

- Библиотечный проект «Умный фитнес» стал лучшим в номинации «Продвижение социального проекта библиотеки». На участие в конкурсе было подано 1 042 заявки из всех регионов России, - сообщила градоначальница.

В итоге город Муравленко назвали победителем на совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, которое прошло в Москве.

Награду вручила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.