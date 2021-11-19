Новоуренгойские автоинспекторы помогли водителю, застрявшему на загородной трассе

Фото: УМВД России по ЯНАО

Новоуренгойские автоинспекторы оказали помощь водителю, застрявшему на 676 километре дороги Сургут - Салехард. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 17 ноября старший лейтенант полиции Айрат Филлятов и лейтенант Виктор Сокол патрулировали трассу. Далее они заметили на обочине стоящий автомобиль.

Водитель грузовика рассказал, что едет из Челябинска в Новый Уренгой, но по пути машина сломалась и теперь не заводится.

Тогда автоинспекторы пригласили мужчину погреться в патрульный автомобиль, после чего, с помощью других водителей, смогли починить двигатель.

В свою очередь челябинец поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушное отношение и помощь в трудной ситуации.