На Ямале почти сто семей приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале 94 семьи приобрели жилье с помощью льготной региональной ипотеки. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, чаще всего данной мерой поддержки пользовались жители Нового Уренгоя, Губкинского и Салехарда. А каждую четвертую ипотеку взял медицинский работник.

- Кроме медицинских сотрудников региональная программа традиционно востребована работниками бюджетной сферы и семьями с двумя и более несовершеннолетними детьми. В последнее время наблюдается интерес на получение ипотечного займа со стороны граждан, проживающих в аварийном жилье, - сообщила генеральный директор АО «Ямальская ипотечная компания» Светлана Гришан.

Возможностями льготной ипотеки также могут воспользоваться те, кому особенно нужна поддержка - это молодые семьи, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов. В льготном списке - работники бюджетной сферы, медики, ветераны боевых действий и молодые ученые.

Отметим, что льготная ипотека - дополнительный инструмент для решения задачи по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья, поставленной губернатором округа Дмитрием Артюховым.