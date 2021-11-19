Погода на Ямале на 19 ноября: очень холодно

Погода на Ямале на 19 ноября.
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 19 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -31, ночью -23. Ветер 1-2 м/с.
Надым: ясно. Днем -29, ночью -30. Ветер 2-4 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -27, ночью -30. Ветер 4-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -27, ночью -32. Ветер 4-5 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -27, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днем -24, ночью -32. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -25. Ветер 1-2 м/с.
Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.