Погода на Ямале на 19 ноября: очень холодно

Погода на Ямале на 19 ноября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 19 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -31, ночью -23. Ветер 1-2 м/с.

Надым: ясно. Днем -29, ночью -30. Ветер 2-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -27, ночью -30. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -27, ночью -32. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -27, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днем -24, ночью -32. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -25. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -29, ночью -32. Ветер 5-7 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.