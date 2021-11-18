Доверчивый таркосалинец перевел мошенникам почти полмиллиона рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратился 33-летний житель Тарко-Сале, ставший жертвой мошенников. По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, неизвестные лица могут оформить на его имя кредит, а чтобы этого не произошло, с ним свяжется специалист финансовой организации.

- Спустя некоторое время таркосалинцу позвонил человек, который представился сотрудником полиции округа и сообщил, что за мужчиной закреплен специалист банка, которому следует доверять и выполнять все его указания для сохранения денег, - добавили в ведомстве.

После этого разговора мужчина, действуя якобы по инструкции сотрудника банка, перевел свои сбережения на посторонний счет. На следующий день лжесотрудник убедил мужчину оформить кредит и перевести полученные деньги по тем же реквизитам, чтобы перекрыть заявки на оформления кредита третьих лиц. При этом он пообещал, что вся сумма вернутся ему на счет уже завтра.

После того, как денежные средства не поступили на счет, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Заявителю причинен ущерб на общую сумму 475 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».