Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские дорожники приступили к обустройству зимников. В этом году три из них будут региональными: Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Коротчаево - Красноселькуп. Также планируется строительство ледовой переправа между Салехардом и Лабытнанги. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги ведутся работы по заливке. Когда толщина льда сможет выдержать нагрузку в 3,5 тонны, движение будет открыто. Планируем сделать это в последних числах ноября, - сообщил начальник Салехардского ДРЭУ Артем Корякин.

Движение по зимней автодороге Коротчаево - Красноселькуп традиционно начинается раньше остальных. Там уже ведется обустройство трассы.

В конце текущего месяца дорожники приступят к обустройству зимника Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги.

На автозимнике Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале устройство трассы начнут после намерзания достаточной толщины льда.

Дорожники призывают жителей соблюдать безопасность и не выезжать на закрытые зимники. Также они напоминают, что дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погодных условий.