На Ямале ищут подрядчика, который построит больничное отделение в Аксарке за 450 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

На Ямале ищут подрядчика, который построит мобильное здание стационарного отделения в Аксарке на улице Зверева за 450 миллионов. Известно, что в нем будет 17 койко-мест. Как сообщает «МК Ямал», тендер опубликовали на сайте госзакупок 17 ноября.

Согласно условиям контракта, площадь всего здания должна быть больше 1,5 тысяч квадратных метров, а выделенной территории - в 25,8 тысяч квадратов. А на медицинские помещения выделено не менее 598 квадратных метров. При этом мобильная конструкция должна выдерживать температуру от -55 до +55 градусов.

Также помещения необходимо обеспечить отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, освещением и структурированной кабельной системой. У входа в стационар необходимо установить пандус.

Завершить строительство планируется в середине декабря 2022 года. Здание должно прослужить не менее 20 лет.

Прием заявок на электронный аукцион продлится до 8 декабря. Итоги конкурса подведут 10 декабря.