Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 ноября 2021 года: скончались три человека

Последние новости и коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 819 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 143 новых случая заболевания. На данный момент 793 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 93 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находится на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 37 374 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 617 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 36 414 человек, с начала пандемии - 7 919 250. Также за сутки зафиксирован 1 251 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 260 335 человек.