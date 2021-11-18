Житель Тарко-Сале лишился крупной суммы, доверив перевозку грузовиков мошеннику Фото: Вера Зенина

В Полицию Пуровского района обратился 30-летний мужчина, ставший жертвой мошенника. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, северянин хотел перевезти два автомобиля марки «КАМАЗ» из Тарко-Сале в Минеральные воды, но вместо этого лишился денег. Чтобы найти исполнителя, он разместил объявление в Интернете.

- Через некоторое время мужчине позвонил некий человек, согласившийся выполнить данную услугу. Обговорив все условия сделки и сроки, заявитель перечислил на указанный счет предоплату в размере 45 тысяч рублей. После того как в обозначенный день погрузка машин не состоялась, а телефон предполагаемого исполнителя оказался отключен, мужчина понял, что столкнулся с мошенником и обратился в полицию, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».