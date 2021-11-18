Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 ноября 2021 года: заразились 143 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 143 человека. С начала периода количество заболевших достигло 56 806.

Из общего числа болеющих 793 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 93 из них - в тяжелом состоянии, 21 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 819 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 112. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 137 заражений COVID-19, за весь период - 48 694.

Выздоровел за последние сутки 81 человек, с начала пандемии - 51 783.

За последние сутки в России выявлено 37 374 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 617 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 36 414 человек, с начала пандемии - 7 919 250. Также за сутки зафиксирован 1 251 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 260 335 человек.