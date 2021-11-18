Житель Яр-Сале, втянувший подростка в череду преступлений, отправился в колонию Фото: Ольга Крыльцова

В Яр-Сале осудили 18-летнего местного жителя, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетнего в преступление, угоне снегоходов и краже имущества. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, все началось в марте 2021 года, когда подозреваемый, распивая алкоголя с младшим приятелем, предложил ему ограбить квартиру односельчанина.

Получив согласие, молодые люди проникли ночью в жилище и похитили золотые украшения. Спустя несколько дней они, зная, что хозяева до сих пор в отъезде, вновь наведались в квартиру, прихватив еще одно золотое украшение.

Затем, в ночь на 1 апреля, в ходе очередного распития алкоголя, обвиняемый вновь предложил подростку совершить преступление - угнать снегоход. Вдвоем они вскрыли замок хозяйственной постройки и отправились на украденном транспорте обратно в Яр-Сале, прихватив канистру с бензином. Добравшись до села, молодые люди были задержаны полицией.

Через несколько дней обвиняемый, но уже один, находясь в состоянии опьянения, проник в хозяйственную постройку другого жителя Яр-Сале и, заведя снегоход, решил на нем покатался. Повеселившись, он бросил угнанный транспорт на улице.

В итоге суд приговорил северянина к 9 месяцам лишения свободы с в исправительной колонии общего режима. Что касается подростка, то уголовное дело с его участием сейчас находится в суде.