На Ямале первый беспилотник доставил посылку из Салехарда в Аксарку

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале провели первые испытания беспилотной доставки посылок с участием «Почты России» и компанией «Аэромакс». В итоге дрон смог доставить груз из Салехарда в Аксарку и вернуться обратно всего за два часа. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

- Ямал большой, у нас много отдаленных территорий. Наша важная задача - обеспечить доступ всех северян к качественным услугам и сервисам. Вне зависимости от места жительства люди должны вовремя получать посылки, - сообщил губернатор.

Беспилотный вертолет «Аэромакс» SH-450 может перевозить почтовые грузы весом до 100 килограммов на расстояние 150 километров. Дрон развивает скорость 90 километров в час и может находится в воздухе до 6 часов.

Напоминаем, что Ямал стал первым регионом в стране, заключившим трехстороннее соглашение с «Почтой России» и компанией-производителем беспилотной техники «Аэромакс». Документ подписан летом этого года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.