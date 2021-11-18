Энергетики подготовились к аномальным холодам на Ямале

Фото: «Россети Тюмень»

Энергетики завершили подготовку к морозам на Ямале. Специалисты «Россети Тюмень» провели специальное сезонное техническое обслуживание для 509 единиц техники.

В первые месяцы нового года, как это обычно бывает, температура наружного воздуха в Ямало-Ненецком округе может опускаться до отметки ниже минус 50-ти градусов. Это обстоятельство сильно затрудняет транспортную логистику к энергообъектам, тем более что большинство из них находятся в труднодоступной заболоченной местности.

Именно поэтому особое внимание энергетики уделяют подготовке систем автономного подогрева двигателей, которые позволяют эксплуатировать технику даже в самый сильный мороз. Такими устройствами оснащена вся колесная и спецтехника двух арктических филиалов – Северных электрических сетей и Ноябрьских электрических сетей.

Для сотрудников компании, которым предстоит управлять спецтехникой в сильные холода, провели инструктаж. Также специалисты заменили летние шины автомобилей на шипованные и перешли на арктическое топливо вместо летнего дизеля. Кроме того, уже подготовлены ремонтно-эвакуационные комплекты инвентаря, используемые в случае поломки автотранспортной техники на линии.

Отметим, что общая протяженность автомобильных дорог Ямало-Ненецкого автономного округа, по которым бригады филиалов добираются до мест съездов в тундру, составляет более 3,5 тысяч километров, после чего расстояния до мест проведения работ преодолеваются на специальной вездеходной технике.