В Ноябрьске около половины пациентов ковидного госпиталя находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: личная страница Надежды Гудковой в соцсети

В Ноябрьске более 200 человек проходят лечение в ковидном стационаре, примерно половина из них - в жизненно угрожающем состоянии. Информацию об этом сообщила председатель комитета ЗакСобрания ЯНАО по социальной политике Надежда Гудкова. Чиновница лично побеседовала с главврачом городской больницы Максимом Зиминым и узнала, как обстоят дела с коронавирусом в городе.

По словам медика, на данный момент почти все койки в реанимации заняты. При этом все чаще с серьезными осложнениями поступают молодые люди и беременные женщины.

- Самое страшное то, что в основном все «тяжелые» пациенты - это непривитые ямальцы. Каждый из них думал - меня это не коснется. Врачи удивляются: неужели личные убеждения могут быть дороже жизни? Только вакцинация поможет спастись от ковидного водоворота! Других вариантов нет, - отметила Надежда Гудкова.